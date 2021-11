Napoli, allenamento personalizzato per Ruiz e Insigne. Terapie per Anguissa

by Davide Triolo

Lorenzo Insigne - Foto Antonio Fraioli

Luciano Spalletti ha guidato la consueta seduta d’allenamento quotidiana del suo Napoli, durante il giorno dopo il match con lo Spartak Mosca. Sconfitta inaspettata dei partenopei in Russia, arrivata per 2-1, sebbene comprensibile considerando gli sforzi in campionato contro l’Inter e l’assenza di un elemento fondamentale come Victor Osimhen. Squadra divisa in due parti nel corso dell’allenamento in questione; nel dettaglio, riflettori puntati su Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, entrambi alle prese con del lavoro personalizzato tra palestra e campo. Terapie invece per André Anguissa e, per il resto del gruppo azzurro, lavoro di scarico o di attivazione, in base al fatto che i giocatori fossero o meno scesi in campo in Europa League. Dopo il passo falso europeo, gli azzurri tenteranno di riscattare la resa a San Siro per mano dell’Inter; Kalidou Koulibaly e compagni proveranno a scardinare il calcio della Lazio di Sarri.