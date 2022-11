Nainggolan, ipotesi Monza: “Ho parlato con Galliani, mi ha detto di chiamarlo se…”

Possibile ritorno in Italia per Radja Nainggolan, che dopo esser stato messo da parte dall’Anversa per aver fumato in panchina potrebbe riabbracciare la Serie A. A svelarlo è stato proprio il centrocampista belga, che in un’intervista rilasciata a Het Nieuwsbald ha spiegato: “Ho incontrato Galliani in Qatar. Mi ha detto di chiamarlo se ho voglia di continuare a giocare senza guadagnare uno stipendio non troppo alto. Personalmente non voglio smettere, perciò farò di tutto per trovare una soluzione“. Ipotesi Monza dunque per Nainggolan, determinato a riscattarsi dopo un paio di anni deludenti.