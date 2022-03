MOVIOLA – Spezia-Cagliari, Dalbert su Erlic e rigore: Orsato al Var non cambia idea, Cragno para (VIDEO)

Episodio da moviola in Spezia-Cagliari per il calcio di rigore concesso ai liguri per un fallo di Dalbert su Erlic. L’arbitro Orsato fischia il penalty, in effetti è il difensore ligure a toccare per primo. Interviene però in gamba tesa, così il Var Irrati richiama il fischietto veneto al monitor. Orsato è inflessibile e non cambia idea: si tirerà il penalty, non raccolto il suggerimento del collega. Dal dischetto Verde si fa ipnotizzare da Cragno.