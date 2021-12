MOVIOLA – Sassuolo-Lazio, Ayhan espulso: chiara occasione da rete per l’arbitro

by Giorgio Billone

Andrea Consigli - Foto Antonio Fraioli

Episodio da moviola in Sassuolo-Lazio: Ayhan viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Muriqi che sembrava poter calciare a tu per tu col portiere, l’arbitro Sozza non ha dubbi. Rivedendo le immagini, però, non è così evidente come questo sia un episodio da DOGSO: c’era Chiriches nelle vicinanze e il tocco è molto lieve. A ogni modo il Var conferma e i neroverdi restano in dieci. Sulla punizione di Basic clamorosa traversa con goal line technology che dice “no gol”.