MOVIOLA – Roma-Lazio, contatto Provedel-Zaniolo: espulso Foti per proteste

Episodio da moviola in Roma-Lazio. Dopo un contatto in area tra Provedel e Zaniolo, ma senza che ci siano gli estremi per il calcio di rigore, proteste furibonde da parte della panchina giallorossa. Orsato fatica a contenere lo staff di Mourinho, e così viene espulso il vice Foti. Lo stesso portoghese mette le mani addosso all’arbitro per allontanarlo e far riprendere il gioco, la situazione torna poi alla normalità.