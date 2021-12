MOVIOLA – Lazio-Udinese, Patric espulso per doppio giallo: ingenuità clamorosa

by Giorgio Billone

Patric, Lazio 2020/2021 - Foto Antonio Fraioli

Episodio da moviola in Lazio-Udinese con il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Patric per un fallo davvero ingenuo. Arriva la seconda ammonizione per una trattenuta prolungata su Udogie e così lo spagnolo, già ammonito, finisce sotto la doccia già a mezzora dalla fine, lasciando la sua squadra in dieci uomini sul punteggio di 3-3. Ineccepibile sia il primo che il secondo cartellino, davvero grave la leggerezza del difensore.