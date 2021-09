MOVIOLA – Lazio-Roma, rigore fischiato per fallo su Zaniolo: il Var non richiama Guida

by Matteo Di Gangi

Nicolò Zaniolo - Foto Antonio Fraioli

Episodio da moviola quello accaduto nel secondo tempo di Lazio-Roma, derby valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico l’arbitro, il signor Guida, di Torre Annunziata, fischia calcio di rigore in favore dei giallorossi per un fallo su Nicolò Zaniolo da parte di Akpa Apro. Rivedendo le immagini è difficile notare il momento del contatto tra i due, il Var fa un check di circa un minuto ma conferma la massima punizione. Dal dischetto Veretout non sbaglia, derby riaperto.