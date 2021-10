MOVIOLA – Lazio-Inter, Hysaj su Barella: è rigore, Perisic non sbaglia

by Matteo Di Gangi

Milan Perisic - Foto Marti

Dopo pochi minuti di Lazio-Inter, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, c’è subito un episodio da moviola. Grande lancio di Dimarco che trova Darmian dall’altra parte, il laterale nerazzurro con un colpo di testa serve Barella che si invola verso l’area di rigore avversaria e viene agganciato da Hysaj. Per Irrati non c’è dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo le immagini il tocco c’è ed è dunque giusto assegnare rigore. Perisic dagli undici metri non sbaglia e fa 0-1.