MOVIOLA – Lazio-Bologna, Soumaoro ha la palla ma sbraccia su Zaccagni: c’è il rigore

by Giorgio Billone

Mattia Zaccagni - Foto Antonio Fraioli

Rigore abbastanza incredibile in Lazio-Bologna, match che apre la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Soumaoro intercetta un pallone in area e prova a far ripartire l’azione, viene aggredito da Zaccagni e a quel punto, per proteggere la sfera, sbraccia un po’. Per l’arbitro Piccinini è calcio di rigore, decisamente anomalo vederne assegnare uno con questa dinamica. Dal dischetto gol di Immobile.