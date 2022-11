MOVIOLA – Juventus-Lazio, Kean fa 2-0. Proteste per un fallo su Cataldi

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Juventus-Lazio, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium i bianconeri trovano la rete del 2-0 grazie ancora a Moise Kean, bravo a ribattere a porta spalancata sfruttando una ribattuta non precisa di Provedel sul tiro di Kostic. I biancocelesti si lamentano per un presunto fallo su Cataldi ad inizio azione: l’arbitro Massa era in pieno controllo dell’azione, ha giudicato non falloso il contrasto e il Var, in questo tipo di dinamiche, è tagliato fuori.