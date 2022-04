Mourinho: “Ho rispetto per la Lazio ma la Roma è la squadra della gente”

by Enrico Ricciulli

Josè Mourinho - Foto Aleksandr Osipov - CC BY-SA 2.0

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di CBS Sports. Il tecnico sembra sempre più innamorato di Roma e dei colori giallorossi: “Con tutto il rispetto per la Lazio e per la sua storia, la Roma è il club della gente: da romani a romanisti. Non voglio sembrare troppo poetico e dire che è stato amore a prima vista, perché nel calcio non è così. Questo è un progetto differente rispetto a quelli ai quali sono abituato. Solitamente sono andato in club con obiettivi relativi a successi immediati. Non avrei mai trovato altrove, però, una squadra con una tifoseria così passionale. I romanisti sono speciali, anche nel modo in cui vivono e seguono la loro squadra. So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio. Essere intelligenti sul mercato, creare un’identità e una stabilità nel club”.

“La Roma deve avere successo: in una città come Roma la storia è dietro di noi. La Vespa Special è stata un’idea della società, perché c’è un modello iconico di questa moto che si chiama ‘Special One’. Poi sono arrivato e hanno fatto quel bel murales. Ora è la mia Vespa, quando andrò via la porterò con me. C’è anche del materiale di merchandising, la gente mi collega alla Vespa e onestamente questa cosa mi piace. Puoi innamorarti del calcio, del lavoro, di molte cose. Se non ami la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi cari non sei nessuno. Penso che nel calcio sia importante il fatto che non lavori per te stesso ma per gli altri. Io lavoro per i giocatori, per i tifosi, per la mia famiglia, per i miei amici, per la felicità e quando porti l’amore nel dna del tuo lavoro sei un passo avanti. Mi carico sempre con le persone che amo”.