Monza-Torino 1-4, Vlasic: “Siamo in forma, Mondiali esperienza incredibile”

Nikola Vlasic ha parlato dopo l’amichevole che ha visto il Torino vincere 4-1 sul campo del Monza. Ottimi segnali dei granata, a pochi giorni dalla ripresa del campionato. “Siamo in forma, io ho avuto solo sei giorni di riposo dopo i Mondiali ma ho continuato sempre a lavorare – spiega il croato – L’esperienza in Qatar è stata incredibile, dalla vittoria con il Brasile al terzo posto e l’accoglienza dei nostri connazionali una volta rientrati in Croazia. Adesso però sono carico e voglioso di riprendere a giocare in campionato.”

Vlasic sottolinea anche la grande attenzione del tecnico Juric: “Per lui amichevoli o meno non cambia nulla, prepara sempre le partite con grande attenzione e ci chiede sempre il 100%, anche se ovviamente per noi è diversa l’atmosfera in campo.”