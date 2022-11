Monza, test contro il Lione il 22 dicembre

“Amichevole di prestigio internazionale per il Monza. Giovedì 22 dicembre, alle ore 19.00, i biancorossi scenderanno in campo al Groupama Stadium, ospiti dell’Olympique Lione.La gara, test importante per la squadra di Raffaele Palladino in vista della ripresa della Serie A il 4 gennaio, sarà trasmessa sulle reti Mediaset. L’Olympique Lione, allenato da Laurent Blanc, riprenderà la Ligue 1 sei giorni dopo l’incontro con i biancorossi”, lo ha scritto la società brianzola sul suo sito ufficiale.