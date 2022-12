Monza, sconfitta per 1-0 contro il Lugano

Allo stadio Cornaredo il Lugano batte 1-0 il Monza nella prima amichevole invernale dei biancorossi. Sorrentino, al debutto, al 18′ para un rigore a Celar, ma al 35′ non può nulla sul tiro di Bottani da fuori area. Il Monza tornerà in campo giovedì 22 dicembre alle 19 nell’amichevole di Lione. Nel finale c’è spazio per il giovanissimo Vignato, che al 88′ ispira per Bondo: la conclusione a giro del centrocampista non inquadra la porta.

Sorrentino (dal 1′ st Di Gregorio), Marlon (dal 1′ st Antov), Caldirola (dal 14′ st Donati), Carboni (dal 14′ st Barberis), Ciurria (dal 14′ st Machin), Ranocchia (dal 1′ st Rovella), Pessina (dal 1′ st Bondo), Carlos Augusto, Colpani (dal 27′ st Vignato), Caprari (dal 1′ st Valoti), Petagna (dal 14′ st Gytkjaer).