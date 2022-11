Monza, Galliani: “Nainggolan un’ipotesi? Assolutamente no”

“Sarà un altro campionato, come in Argentina fino al 2015 quando c’era il torneo di Apertura e di Clausura, per quanto mi riguarda ci siamo salvati nel campionato di Apertura, ora speriamo anche in quello di Clausura”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani che poi commenta così le indiscrezioni di mercato su Radja Nainggolan: “Un’ipotesi? No, assolutamente no”, ha concluso Galliani smentendo le voci circolate negli scorsi giorni.