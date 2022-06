Monza, Galliani: “Lombardia locomotiva d’Italia anche nello sport”

by Davide Triolo

Adriano Galliani - Foto Antonio Fraioli

“Per noi è un’emozione fortissima essere qui, con il Monza abbiamo sfiorato diverse volte la Serie A. Al Milan sono stato in prestito 31 anni, poi sono tornato. Da monzese è stata una emozione grande. La Lombardia si conferma locomotiva d’Italia anche nello sport, unica regione con cinque squadre in Serie A. Primi e secondi con Milan e Inter nell’ultima stagione, campioni anche nel basket con l’Olimpia”. Queste sono le considerazioni di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, esternate nel contesto della premiazione delle società lombarde promosse in Serie A al Pirellone. Galliani, ex storico dirigente del Milan, ha commentato il periodo d’oro del movimento sportivo lombardo in Italia, evidenziando i meriti dei club di riferimento ed esaltando l’accesso in massima serie italiana del suo Monza.