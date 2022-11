Monza, Galliani: “Con Palladino la squadra è cambiata”

“Con l’arrivo di Palladino la squadra è cambiata completamente e i giocatori sono gli stessi”. Con queste parole Adriano Galliani è intervenuto a Sky Sport riguardo all’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Monza. “È cambiato tutto, abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto 15 punti, sarebbe il sesto posto in classifica – aggiunge l’ad dei brianzoli – Ma non diciamo niente: il 4 gennaio inizia il campionato di ‘clausura’, in quello di ‘apertura’ siamo salvi, speriamo di esserlo anche alla fine”.