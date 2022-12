Monza, Galliani: “Caso Juve? Non conosco i fatti, ma no a demonizzazione”

“Assemblea particolare? Sono sempre particolari. Caso Juve? A me non piace commentare fatti che non conosco, comunque non va bene questa tendenza a demonizzare”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani prima dell’Assemblea odierna della Lega Serie A in merito all’inchiesta della Procura di Torino.