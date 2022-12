Moggi: “La Juventus sembra essere l’unica colpevole”

“Bisognerebbe conoscere a fondo i documenti. Detto questo, la Juventus è diventata un giocattolo per tutti. Viene accusata di ogni genere di cosa e non si difende. E quindi chiunque è autorizzato a dire ogni cosa possibile contro la Juve, tanto non ci sono interlocutori contrari. E con questo sistema siamo arrivati ad avere sul banco degli imputati solo la Juventus. E gli altri possono fare quello che vogliono, tanto c’è già la Juve. Da questo punto di vista Calciopoli insegna”. Queste le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, che ha parlato ai microfoni di TuttoJuve dei problemi societari del club bianconero. “E’ stata una decisione improvvisa e quindi non pianificata. Non so quali siano nel dettaglio le reazioni che hanno portato a questo”, ha concluso Moggi parlando della dimissione del Cda.