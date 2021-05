Milan, la vittoria contro il Cagliari potrebbe non bastare: per la matematica servono 4 punti

by Matteo Di Gangi

Gianluigi Donnarumma - Foto Antonio Fraioli

Parte la volata Champions League. Gli ultimi centottanta minuti di gioco decideranno chi dovrà giocare la massima competizione europea insieme all’Inter: Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio si giocano i rimanenti due posti. Chi è messo meglio sembrerebbe proprio i ragazzi di Gasperini e quelli di Stefano Pioli, ma andando a vedere l’aritmetica solamente a Zapata e compagni bastano tre punti, quindi una vittoria. Infatti ai rossoneri, al momento, per la matematica, di punti ne servono quattro. Infatti c’è una ipotesi, remota, ma comunque da tenere in considerazione, nella quale ci sia un finale a 78 punti tra Milan, Atalanta e Juventus e con il Napoli a 79 punti. E a quel punto il Milan sarebbe fuori pur vincendo in casa contro il Cagliari, segno che di punti per ora ne servono quattro. Ma andiamo con ordine.

Per poter arrivare ad uno scenario del genere la Juventus deve vincere le due rimanenti partite, contro Inter e Bologna, e chiudere a 78 punti. Idem deve fare il Napoli che affronta domenica la Fiorentina in trasferta e poi ospita un Verona ormai senza grandi motivazioni. Il Milan, invece, dovrebbe vincere in casa contro il Cagliari e perdere l’ultima giornata a Bergamo contro l’Atalanta, proprio i ragazzi di Gian Piero Gasperini in caso di sconfitta a Genova contro il Genoa e vittoria in casa contro il Milan, arriverebbero a quota 78 punti proprio come Milan e Juventus.

CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A 78

Napoli 79

Atalanta 78 (10)

Juventus 78 (4)

Milan 78 (3)

Con tre squadre appaiate a 78 punti a decidere sarebbe la classifica avulsa, ovvero i punti fatti nei vari scontri diretti. L’Atalanta sarebbe quella messa meglio con 10 punti conquistati (6 con il Milan e 4 con la Juventus), a seguire ci sarebbero proprio i ragazzi di Andrea Pirlo (3 punti con Milan e 1 con Atalanta) e incredibilmente rimarrebbero fuori i rossoneri (una sola vittoria al ritorno contro la Juventus a fronte di tre sconfitte). Quindi per la matematica esiste anche questa ipotesi. E per il momento, al Milan, servono quattro punti per andare in Champions.