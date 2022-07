Milan, al via la terza fase della campagna abbonamenti 2022/2023

I richiedenti voucher 2019/2020, inoltre, avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite la Carta Cuore Rossonero. La sottoscrizione dell’abbonamento offrirà anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a gironi della Champions League 2022/2023. In questo modo, gli abbonati al campionato potranno acquistare due tagliandi (uno per sé ed un altro in aggiunta) per vedere le sfide casalinghe di Champions. Infine, la tessera stagionale permetterà di accedere a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot.