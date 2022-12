Milan, Tonali si racconta: “Ibra il primo a cui ho chiesto la maglia”

Sandro Tonali ha rilasciato un’intervista ai canali social di Che Fatica La Vita Da Bomber. L’azzurro non fa compromessi tra la Champions con il Milan o il Mondiale: “Entrambe”. Poi sull’idolo non ha dubbi: “Gattuso” e sul difetto “la pigrizia”. Poi ricorda la prima maglia scambiata: “Avevo chiesto la maglia di Ibra e Donnarumma in un Milan-Brescia, al mio primo anno di Serie A. Me l’ha data, sia la sua che quella di Ibra”.