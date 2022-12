Milan, Tomori: “Devo fare di più per meritare la Nazionale, ma il 2022 è stato un grande anno”

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, direttamente dal ritiro rossonero in corso Dubai, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’ormai imminente ripresa del campionato di Serie A e della sua mancata convocazioni per i Mondiali di Qatar 2022 con l’Inghilterra: “Io sono sempre motivato. Ovviamente per quanto riguarda il Mondiale c’è delusione, perché volevo andare in Qatar. So che devo fare di più per meritare la chiamata in Nazionale per l’Europeo 2024. Devo continuare a lavorare e poi vedremo. Ma in questo momento sono contento per come sto giocando. Spero di essere pronto con il Milan alla ripresa della stagione”.

Il centrale inglese è stato protagonisti di una stagione eccezionale con la maglia rossonera, che gli ha permesso di arrivare alla conquista dello Scudetto: “Il 2022 è stato un grande anno: col Milan abbiamo vinto lo scudetto e io sono migliorato molto come giocatore. Resta la delusione personale per non essere andato al Mondiale ma nel calcio queste cose ci stanno. Devo continuare a lavorare e restare focalizzato sul Milan”.

“La cosa più difficile nel calcio è rivincere. L’anno scorso in pochi scommettevano su di noi. Ma adesso, che siamo i campioni d’Italia in carica, cambia anche l’approccio dei nostri avversari quando ci sfidano. Dobbiamo alzare l’asticella a livello di mentalità, di gioco di squadra e di individualità. Vogliamo vincere ancora e riassaporare quella sensazione ma quest’anno sarà più dura. Questa difficoltà ci farà però crescere ancora di più”, ha chiosato Tomori.