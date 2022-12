Milan: si allungano i tempi di recupero per Maignan, anche Origi out per la ripresa

Ancora problemi in casa Milan legati agli infortuni, in vista della ripresa del campionato a gennaio. I rossoneri infatti dovranno rinunciare, sicuramente per il match contro la Salernitana, del proprio portiere Maike Maignan e dell’attaccante Divock Origi. L’estremo difensore non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio al polpaccio sinistro, con i tempi di guarigione che dovranno di conseguenza allungarsi. Ulteriori controlli verranno comunque effettuati nei prossimi giorni, ma il suo impiego per il match contro la Salernitana è da escludere.

Divock Origi invece è ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale destro e per il ritorno in campo bisognerà attendere ancora due o tre settimane. La settimana prossima è comunque previsto un nuovo controllo medico, per accertare i tempi di recupero.