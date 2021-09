Milan, Scaroni: “Rinnovo Kessie? Cauto ottimismo. Stadio pronto per il 2024”

by Mattia Zucchiatti

Paolo Scaroni - foto Alexey Druzhinin CC BY 4.0

“E’ stato un partitone, ci siamo divertiti tutti: una bellissima prestazione di squadra ma è prematuro parlare di scudetto. Ora tutti gli occhi sono a Liverpool, dove ci sarà una sfida importante”. Queste le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni, ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1, sulla vittoria contro la Lazio e in attesa del debutto in Champions contro i Reds. “La nostra priorità è rientrare in Champions, dove il Milan deve sempre stare, poi se faremo meglio, saremo contenti“, ha aggiunto il numero 1 del club rossonero che chiede cautela sul discorso Scudetto e celebra Pioli: “In bilico non è mai stato, il progetto è stato sempre di lungo termine. Certo, quando abbiamo perso delle partite in modo brutto ci siamo tutti rattristati, ma il mister non è mai stato in discussione”.

Si attendono novità sul rinnovo di Kessie: “Mi auguro ci siano nelle prossime settimane: ho grande fiducia in Maldini e Massara, che stanno negoziando con lui. Mantengo un cauto ottimismo”. E sul discorso stadio: “Il sindaco Sala aveva dato un assenso al nostro progetto, anche le opposizioni non erano contrarie: sono ottimista, in ottobre faremo un passo decisivo. Ci vorrà del tempo ma guarderemo al nostro futuro come i grandi club europei”. E ancora: “Nel momento in cui avremo l’approvazione del nuovo consiglio comunale, se tutto va bene passeranno sei mesi – spiega Scaroni – e la costruzione potrà iniziare nella seconda parte del 2022. Per il 2024-2025 il nuovo stadio sarà pronto. Il vecchio San Siro? Sara’ ridimensionato e ospiterà manifestazioni sportive dilettantistiche. Tutta la zona sarà ammodernata e resa più consona ai tempi che stiamo vivendo”.