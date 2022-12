Milan, Saelemaekers: “Dobbiamo credere nello scudetto. Mi dispiace per Mihajlovic”

“Scudetto? Ci crediamo, dobbiamo crederci. Ogni partita per noi sarà come una finale fino alla fine e poi vedremo dove saremo arrivati”. Così in un’intervista direttamente da Dubai Alexis Saelemaekers, in gol nell’amichevole persa dal Milan contro il Liverpool: “De Ketelaere è tornato sorridente? Non è stato facile negli ultimi mesi per lui, ma si è ripreso nella pausa, vedere la sua famiglia era importante. Per noi sarà importante nella seconda metà di stagione”.