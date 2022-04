Milan, Romagnoli sbotta sui social: “Io alla Lazio? Mai detto, non c’è rispetto”

by Antonio Sepe

Alessio Romagnoli - Foto Antonio Fraioli

“Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio: “Fosse per me, verrei pure domani”. Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere“. Questo lo sfogo di Alessio Romagnoli, che attraverso una storia su Instagram ha puntato il dito contro il giornale, che a suo dire gli ha attribuito una frase falsa. Sul futuro del difensore del Milan ci sono tante voci ma, a prescindere dalla decisione che prenderà, con ogni probabilità vorrà onorare il contratto con i rossoneri. E con una lotta scudetto più viva che mai, anche il più piccolo contributo può essere fondamentale. Ciò che non serve affatto sono delle polemiche che rischiano di distrarre l’ambiente. Di seguito la storia su Instagram di Romagnoli.