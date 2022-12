Milan rinnovo Leao, Scaroni: “Sono tranquillo, dicono si trovi bene qui”

“Il rinnovo di Leao? Mi dicono che il giocatore si trovi molto bene a Milano e nel Milan, e che è motivato. So che Maldini sta trattando e quindi, se tratta lui, sono tranquillo”. Il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro di Dubai. Poi, spazio a un tema molto caro al numero 1 del Diavolo, ovvero quello dei ricavi, che passano per uno stadio nuovo e per un diverso accordo sui diritti all’estero: “Sono le mie due battaglie. La Champions è troppo importante per ‘nutrire’ i nostri 550 milioni di simpatizzanti, lo è quasi più di uno scudetto. Faccio il solito esempio: se noi guadagniamo 35, 40 milioni l’anno da San Siro, il Bayern ne incassa almeno il triplo. Serve uno stadio bello, moderno, pieno e illuminato: uno spettacolo fondamentale per vendere i diritti televisivi all’estero e, di conseguenza, per attrarre gli sponsor. La Liga prende quattro volte quello che riceve la A. Il Real Madrid come noi ha una partnership con Emirates, eppure incassa molto di più, perché fuori dalla Spagna riesce a vendersi meglio. Come fanno gli altri: la Premier vende nel mondo per 2 miliardi, noi per 200 milioni”, ha concluso il presidente del Milan.