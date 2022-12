Milan, rinnovo Bennacer: oggi incontro con l’agente Enzo Raiola

In casa Milan tengono banco i rinnovi, in particolar modo quelli di due pedine fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli come Leao e Bennacer. Nel pomeriggio di oggi è previsto un primo incontro da parte della dirigenza rossonera con Enzo Raiola, cugino di Mino e nuovo agente del calciatore algerino dopo la rottura del rapporto con Moussa Sissoko. Non si tratterà probabilmente di un incontro risolutivo, ma i rossoneri sono fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione, con un contratto che passerebbe dagli attuali 1,5 milioni a circa 4 milioni più bonus.