Milan, Pobega: “Bello tornare a giocare, se serve sono pronto a fare anche il terzino”

Il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali tematici del club rossonero, ha commentato la sconfitta in amichevole contro l’Arsenal: “Mi mancava scendere in campo, bello tornare a giocare. Stiamo cercando di riprendere condizione e ritmo. Ancora non siamo al top della condizione, ma sono arrivati dei segnali positivi sia a livello fisico, di interpretazione e tattico. Mister Pioli mi ha chiesto di fare il terzino e ho ovviamente detto di sì. Non ho ancora molta dimestichezza con alcuni movimenti, ma serve provo ad interpretare questa posizione nel migliore dei modi. Per me è la prima volta qui a Dubai, devo dire che l’organizzazione è al top e il clima aiuta. Cerchiamo di preparare a miglio la gara contro il Liverpool”.

Pobega ha speso delle parole anche per i suoi due compagni impegnati al Mondiale con la Francia, Theo Hernandez ed Olivier Giroud: “Li abbiamo seguiti e gli abbiamo augurato di arrivare fino in fondo alla competizione. Oggi è in programma una bella sfida e sono sicuro che loro faranno le stesse prestazioni viste in precedenza. Spero che vincano la Coppa del Mondo e che tornino carichi per la ripresa del campionato”.