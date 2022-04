Milan, Pioli riabbraccia Bennacer e Ibra: i due si sono allenati con la squadra

by Antonio Sepe

Zlatan Ibrahimovic- Foto Mezzelani/GMT

Buone notizie per Stefano Pioli, che recupera due giocatori importanti in vista del match contro la Fiorentina. Ismael Bennacer ha infatti svolto tutto l’allenamento con la squadra e insidia Kessie per una maglia al fianco di Tonali in mezzo al campo. Il centrocampista algerino era assente dal derby di Coppa Italia contro l’Inter a causa di una distorsione alla caviglia. L’altro è Zlatan Ibrahimovic, che a dir la verità era già a disposizione contro la Lazio ma dopo il lavoro personalizzato di inizio settimana è finalmente tornato in gruppo. Per lo svedese è da escludere una maglia nell’undici titolare, ma potrà sicuramente tornare utile a partita in corso. Contro la Fiorentina Pioli è pronto a proporre il solito 4-2-3-1: l’unico dubbio da sciogliere riguarda la fascia destra, con Messias leggermente favorito su Saelemaekers.