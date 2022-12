Milan, Pioli celebra il suo 2022: “Dopo lo Scudetto mi scrisse anche Zhang dicendomi che me l’ero meritato”

“Siamo arrivati a questa vittoria prestigiosa in anticipo rispetto ai tempi, perché quando investi sui giovani ti aspetti di arrivare a vincere un po’ più lontano nel tempo. Noi siamo riusciti a farlo quasi subito, quindi è chiaro che il 2022 per me e per noi sia stato un anno molto importante e con tante soddisfazioni”. Lo ha dichiarato Stefano Pioli in una lunga intervista concessa a Sportmediaset attraverso la rubrica I Re del Calcio.

Complimenti per lo Scudetto 2022 arrivati anche dall’altra sponda di Milano, e precisamente dal numero 1 nerazzurro Steven Zhang: “Si, è vero. Ha avuto un modo di porsi sempre corretto. Mi ha scritto ‘Complimenti mister perché te lo sei meritato'”.

“Sicuramente sono cambiato – ha proseguito il tecnico rossonero -. Vorrei vedere i giocatori che vedessero come alleno adesso; questo fa parte della crescita professionale e umana di qualsiasi professionista e credo che siano state soprattutto le esperienze negative a migliorarmi di più. Credo di essere migliorato in tante cose, soprattutto in due-tre che ritengo le più importanti nel mio lavoro: soluzioni tattiche diverse, rapporto con i miei giocatori e probabilmente anche una comunicazione migliore verso l’esterno di quella che potevo fare all’inizio della mia carriera”.

E sulla stagione che si appresta a riprende, dice: “Bisogna pensare che si possa pensare a vincere lo scudetto. Noi abbiamo grande ambizione, sicuramente. Non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci, vogliamo fare tantissimi punti e provare a rimetterci in testa questo bellissimo ornamento. Poi è evidente che se il Napoli continua a fare questo ritmo arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato”.