Milan, Pioli: “L’anno scorso il derby è stato decisivo. ‘Pioli is on fire’ è partito dai giocatori”

Arrivano altri estratti della lunga intervista realizzata da Stefano Pioli per “I re del calcio” su Italia1. Il tecnico del Milan ha parlato della rimonta dei suoi ragazzi che ha portato alla vittoria dello scudetto ai danni dell’Inter nel 2022: “Sembrava la corsa di Mazzone, il passo è quello più o meno. A inizio anno siamo partiti con l’idea di provare a vincere lo scudetto. Vincere quel derby ed evitare di andare a -10 sui nerazzurri è stato un momento decisivo della nostra stagione”. Pioli si è anche soffertmato sul coro ‘Pioli is on fire’ che ha spopolato sui social “È partito dalla squadra. I miei giocatori sono contenti quando i tifosi lo cantano. È un qualcosa che ci lega tutti, non è solo mia. Quest’estate mi hanno inviato un sacco di video di feste, compleanni o matrimoni in cui veniva intonato questo coro”. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.