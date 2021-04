Milan, ora il 4° posto è a serio rischio: nessun campione d’inverno ha mai chiuso senza Champions

by Daniele Forsinetti

Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, Milan 2020-2021 - Foto Mezzelani/GMT

Il Milan, dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, è scivolato al quinto posto in classifica ed ora rischia seriamente di restare fuori dalla Champions League. I rossoneri hanno comunque disputato una stagione oltre le aspettative, chiudendo il girone d’andata in testa alla classifica e laureandosi campioni d’inverno. Questo risultato, però, rischia di far stabilire un record negativo agli uomini di Stefano Pioli poiché, secondo quanto riportato da Sportmediaset, mai nessun club in Serie A nell’era dei 3 punti è rimasto fuori dalla qualificazione in Champions League dopo essere arrivato primo al giro di boa.