Milan, lo youtuber IShowSpeed invita Leao a trasferirsi in Premier League

Il noto youtuber IShowSpeed ha consigliato, durante una videochiamata, a Rafael Leao di traferirsi in Premier League. Lo statunitense, molto amico con il portoghese, ha provato quindi a convincere il calciatore a cambiare aria, suggerendogli una destinazione inglese.

I due hanno avuto una lunga chiacchierata iniziata così da Leao: “Voglio vederti giocare nel Milan”. La risposta però è stata la seguente: “Milan? che cos’è bro? Che squadra è? Dammi un indizio”. L’attaccante allora ha risposto: “Il mio club, segui veramente o no?”. Domanda a cui lo youtuber ha risposto: “Sisi certo scusa, ti seguo moltissimo sono un tuo fan. Sorridi sempre, però per me più che in Italia dovresti venire in Inghilterra in Premier League”. Leao così non ha dribblato la domanda, rispondendo: “Dici?”. L’americano ha riposto: “Con i tuoi doppi passi impazziscono in Inghilterra, te lo prometto. Hai un grande talento, sei il migliore, il futuro del Portogallo”.

