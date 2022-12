Milan, Leao torna a Milanello. Per la porta spunta l’ipotesi Alessio Cragno

Il Milan, dopo due giorni di riposo per le festività natalizie, è tornato ad allenarsi a Milanello ed ha riabbracciato Rafael Leao, reduce dai Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli nei prossimi giorni valuterà se portare il portoghese in Olanda per l’amichevole contro il PSV Eindhoven di venerdì 30 dicembre. Ad ogni modo il numero 17 sarà a disposizione per la ripresa della Serie A 2022/2023 del 4 gennaio contro la Salernitana, gara per la quale sono ancora in dubbio Olivier Giroud e Theo Hernandez, che torneranno a Milanello soltanto il 30 dicembre. Krunic e Messias, che hanno chiuso la scorsa settimana con affaticamenti muscolari, hanno lavorato in palestra, Florenzi ha svolto una seduta personalizzata sul campo, Brahim Diaz e Calabria hanno svolto l’intera seduta con il resto della squadra. Maignan e Origi hanno continuato le terapie, in attesa di stabilire esattamente i tempi di recupero.

Le condizioni dell’estremo difensore francese destano preoccupazioni e, per questo motivo, la società rossonera potrebbe tornare sul mercato. Il candidato numero uno è Marco Sportiello dell’Atalanta, che è già stato bloccato a zero per giugno, ma nelle ultime ore si aggiunto un nuovo nome alla lista della coppia Maldini-Massara. Piace molto, infatti, Alessio Cragno che nel Monza sta giocando pochissimo. Il Milan, sfruttando i rapporti privilegiati con Adriano Galliani, potrebbe chiedere il portiere in prestito fino a fine stagione, dando così tempo a Maignan di recuperare al meglio e senza fretta.