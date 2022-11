Milan, Leao: “Prima il Mondiale, poi parleremo del rinnovo”

Ora il Mondiale, poi il rinnovo col Milan. Si riassume così il ragionamento di Rafa Leao, impegnato in Qatar con la nazionale portoghese. “Il rinnovo? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo”, ha spiegato l’attaccante rossonero, in merito al prolungamento di contratto con il club. “Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene”, aggiunge il 23enne portoghese alla ‘Gazzetta dello Sport’.