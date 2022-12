Milan, la Gazzetta: “Pronto uno stipendio da 7 milioni per Leao”

Il Milan continua a lavorare per blindare Rafael Leao. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera e il suo rappresentante, l’avvocato Ted Dimvula, si rivedranno per tornare a discutere del suo rinnovo. Il Milan è pronto a garantire all’attaccante portoghese un ingaggio da 7 milioni a stagione per convincerlo a firmare. Leao, in 20 presenze in stagione, ha messo a segno 7 gol, impreziositi da 9 assist.