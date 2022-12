Milan, Kalulu: “La squadra sta bene, siamo felici di poter tornare a giocare insieme”

IL difensore del Milan, Pierre Kalulu, a pochi minuti dall’inizio dell’amichevole tra i rossoneri e l’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Queste tre settimane di riposo sono state importanti, la stagione è ancora molto lunga ed intensa. La squadra sta bene, siamo felici di poter tornare a giocare insieme. Sono contento anche per la mia Nazionale, mi auguro che Theo Hernandez e Giroud facciano bene. Per il futuro ho l’obiettivo di essere anche io in Nazionale”.