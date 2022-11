Milan, Ibrahimovic in tv con Alberto Angela nel programma in onda il 25 dicembre

In attesa di tornare in campo dopo l’infortunio, Zlatan Ibrahimovic continua a darsi da fare. Dopo aver presentato Striscia la Notizia nella giornata di lunedì 21 novembre, lo svedese è pronto a tornare in televisione. A svelarlo è Dagospia, che annuncia la partecipazione dell’attaccante del Milan ad una prestigiosa trasmissione. Si tratta di “Stanotte a Milano“, programma di Alberto Angela che andrà in onda su Rai Uno il 25 dicembre. Tra gli ospiti presentati dal celebre volto della tv ci sarà anche Zlatan, che racconterà la sua storia direttamente da San Siro.