Milan, Ibrahimovic parla dopo l’infortunio: “I piedi fanno la differenza, non le scarpe”

by Giorgio Billone

Zlatan Ibrahimovic - Foto Doha Stadium Plus Qatar - CC-BY-2.0

“Le scarpe non fanno la differenza. Sono i piedi che la fanno”. A poche ore dall’infortunio al tendine achilleo che lo terrà fuori per un po’ di tempo, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic su Instagram torna a parlare del suo gol segnato contro la Lazio con una scarpa slacciata, spiegando come siano i suoi piedi e non le scarpe a fare la differenza e postando una foto di quel momento. Discorso condivisibile, un po’ meno forse per la Nike, suo sponsor per gli scarpini.