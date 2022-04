Milan, i tifosi credono nello scudetto. Si va verso un altro sold-out con la Fiorentina

by Simone Caravano

La Curva Sud dei tifosi del Milan - Foto Marti

Dopo la vittoria agguantata all’ultimo respiro contro la Lazio, i tifosi del Milan credono ancor di più nello scudetto. Per il prossimo match casalingo contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00, si va infatti verso un altro sold-out. Ad oggi sono stati venduti 75mila biglietti, destinati però ad aumentare nei prossimi giorni in attesa anche del risultato del recupero dell’Inter contro il Bologna. Un gesto d’amore e di passione incredibile, dunque, quello dei tifosi rossoneri, vogliosi di riempire San Siro per spingere la propria squadra ad un’altra fondamentale vittoria scudetto.