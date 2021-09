Milan, Giroud guarito dal Covid: tampone negativo, presto a disposizione di Pioli

by Giorgio Billone

Giroud - Foto Антон Зайцев - CC-BY-SA-3.0

Tampone negativo per Olivier Giroud a due giorni da Milan-Lazio. Buona notizia per i rossoneri, che dunque presto potranno ritrovare il loro attaccante francese autore di una doppietta nell’ultima uscita stagionale contro il Cagliari. In attesa di capire se potrà essere a disposizione in vista del match di domenica, di sicuro sarà della partita contro il Liverpool in Champions, consentendo così a Ibrahimovic di recuperare con più calma.