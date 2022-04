Milan-Genoa, infortunio per Calabria nel riscaldamento: gioca Gabbia

by Matteo Di Gangi

Davide Calabria - Foto Antonio Fraioli

Cambio di formazione dell’ultimo secondo per il Milan. Problemi nel riscaldamento per l’esterno destro Davide Calabria. Il capitano rossonero andrà in panchina e al suo posto giocherà Matteo Gabbia, la cui presenza sposta a destra Kalulu. Da capire l’entità dell’infortunio del terzino rossonero.