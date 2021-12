Milan e Napoli, chi è l’anti-Inter? Atalanta-Roma promette gol, Juventus e Lazio per reagire alle difficoltà

by Giorgio Billone

La Curva Sud dei tifosi del Milan - Foto Marti

Cercasi anti-Inter. Milan-Napoli è la super sfida di questo diciottesimo turno di campionato e mette di fronte i rossoneri e gli azzurri, le due squadre che hanno dominato la prima metà del girone di andata, salvo poi incappare in qualche scivolone di troppo. Nel frattempo, è uscita fuori alla distanza l’Inter, che nella diciottesima giornata sarà impegnata all’Arechi in casa della Salernitana in una partita facilitata dal fatto che è un testa-coda, ma anche dalla situazione societaria dei campani a rischio esclusione dal campionato. Nel calcio di scontato non c’è nulla, ma sembra davvero alla portata per i nerazzurri, dunque due giorni dopo rossoneri e azzurri sono chiamati a fronteggiarsi per il titolo di anti-Inter e per capire chi potrà contendere ai campioni in carica il titolo di campioni d’Inverno.

Ma non solo. Mai dimenticarsi della formidabile Atalanta, la squadra più in forma del campionato che se la vedrà contro l’altalenantissima Roma. La Dea vuole continuare a sognare in grande, persino lo scudetto, i giallorossi non possono perdere contatto dalle posizioni che valgono l’Europa. Al momento le prime quattro fanno un campionato a sé, dietro arrancano Juventus e Lazio che giocando contro Bologna e Genoa possono sicuramente provare a reagire dopo i recenti passi falsi. Ma occhio alla Fiorentina, che non vuole lasciare il quinto posto e se la giocherà con il Sassuolo anch’esso in gran forma. Siamo quasi a Natale, ma c’è da fare l’ultimo sforzo prima di vacanze che, causa Covid, non saranno affatto serene.