Milan, Cardinale: “Arriveremo ai vertici del calcio europeo”

“Carissimi, sta per chiudersi un anno speciale, che ha segnato i nostri primi passi nella grande storia del Milan, insieme alla grande emozione per il ritorno alla vittoria nel Campionato. Una storia alla quale ciascuno di voi continua a contribuire con grande coinvolgimento e che a mia volta mi sento impegnato a custodire e alimentare con tutte le capacità di RedBird”. Questa la prima parte della lettera di auguri natalizi di Gerry Cardinale, diretta a tutto il club rossonero. “Gli ottimi risultati sportivi e gli ulteriori passi avanti nella solidità e sostenibilità della gestione del Club, ci hanno mostrato, ancora una volta, quanto lontano ci possa portare il ‘fare squadra’ tutti insieme, per ‘buttare il cuore oltre l’ostacolo’. Grazie alla guida del Presidente Scaroni, del nuovo CEO Giorgio Furlani, di Paolo Maldini e di tutto il management, unita al vostro costante impegno e dedizione, il nostro Club proseguirà nella sua traiettoria per tornare ai vertici del calcio europeo. Questo è il mio auspicio per il nuovo anno che verrà, mentre auguro serenità e tutto il meglio possibile per le prossime festività a tutti voi, alle vostre famiglie e alla grande, calorosa, incredibile comunità dei Milanisti, in Italia e nel mondo. Forza Milan, sempre! Gerry Cardinale”, ha concluso così Cardinale.