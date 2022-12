Milan, Capello: “Maignan assenza pesante, Leao deve essere riconoscente ai rossoneri”

Fabio Capello ha parlato a MilanNews di due argomenti importanti di casa rossonera, ovvero l’infortunio di Mike Maignan e la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao. “Il gemello è una brutta bestia, l’ho avuto anche io da giocatore e si ripresentava quando sembrava essere risolto – spiega l’opinionista ed ex allenatore rossonero sull’infortunio del portiere francese – Speriamo sia pronto per la Champions, sicuramente quella di Maignan è un’assenza pesante perchè dà sicurezza a tutta la squadra con la sua presenza.” Sul rinnovo di Leao invece Capello dice la sua: “Credo che dovrebbe essere riconoscente al Milan e non fare come ha fatto Donnarumma, perchè è anche merito del Milan se Leao è Leao. Sicuramente è un giocatore importante, anche al Mondiale a tratti ha fatto vedere cose molto interessanti.”