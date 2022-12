Matteo Renzi tuona: “Una vergogna dare soldi alle società professionistiche di calcio”

Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi “è immorale e vergognoso che il Governo Meloni voglia aiutare” le società professionistiche di calcio. “Sono decine di milioni che devono andare alle società sportive dilettantistiche e alla cultura, non a ripianare i bilanci della serie A”, scrive il Senatore che allega anche un suo intervento all’Assemblea Nazionale di Italia Viva. Renzi parla di “schifezze di alcune società, non soltanto una”, e tuona: “Se di fronte ad una legge di bilancio che aumenta il costo della benzina, aumenta il prezzo delle sigarette, si danno soldi alle società, anziché dire loro di imparare a gestire i budget in modo serio, io non solo voto contro ma chiederò alla capogruppo Paita di intervenire per dire con forza che è una vergogna”, dice.