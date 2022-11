Marocchi: “Inter una delle squadre più deludenti di questo inizio di stagione”

Giancarlo Marocchi ha parlato dell’Inter negli studi di Sky Sport prima della gara delle 12.30 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium: “Penso che sia una benedetta sosta per l’Inter. Difficile dire quanto valga per ora, credo sia una delle più deludenti di inizio stagione, non mi aspettavo di vederla così. Il Napoli va decisamente forte, è perfetta, ma i nerazzurri potevano essere più vicini comunque. Oggi ci sono Atalanta-Inter e Juve-Lazio che possono dire molto sulla gerarchia del campionato. Vedremo chi potrà avvicinare il Napoli e chi no”. Inter che proverà a migliorare il proprio rendimento in trasferta, la squadra di Milano ha già perso 3 trasferte e ha una media di più di due gol subiti a partita.