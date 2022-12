Mac Allister, parla lo zio: “Juventus grande club, ma Alexis sta bene al Brighton”

Uno dei nomi accostati alla Juventus per la finestra di calciomercato invernale è quello di Alexis Mac Allister. Fresco campione del mondo con l’Argentina, attualmente milita nel Brighton ma grazie alle sue belle prestazioni in Qatar ha attirato l’interesse di tanti club. A far chiarezza sul futuro del classe 1999 ci ha pensato lo zio paterno Patricio, intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com: “Abbiamo appreso dell’interesse della Juventus tramite la stampa. I bianconeri sono una grande squadra, tra le più importanti d’Europa, ma Alexis si trova bene al Brighton. Eventuali offerte verranno prese in considerazione, ma per il momento Alexis vuole chiudere bene la stagione“.